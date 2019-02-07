Рози Хантингтон-Уайтли очаровала стильни образом в Нью-Йорке: эффектные фото

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

Знаменитая английская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли покоряет мегаполис своими роскошными "луками". Накануне 31-летняя "ангел" Victoria's Secret появилась на улицах Нью-Йорка в стильном пальто и с сумкой за 15 тысяч евро.

31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли недавно вернулась с отдыха на острове Кауаи, что на Гавайях. По окончании каникул супермодель приступила к исполнению своих обязанностей. Она делилась снимками с новых фотосессий, а также своими выходами в стильно подобранных "луках".

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Так, накануне Рози Хантингтон-Уайтли очаровала очередным образом, который невероятно подчеркивал ее стиль и женственность. Супермодель надела светло-серое пальто на запах с черными лацканами и надписями на рукавах от Celine. Из-под верхней одежды виднелось темное платье, а лицо 31-летняя Рози решила спрятать за солнцезащитными очками квадратной формы. Ее образ дополнила черная сумка от Hermes, стоимость которой в среднем составляет 15 тысяч евро, и замшевые сапоги на тонких каблуках.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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