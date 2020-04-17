Рози Хантингтон-Уайтли поделилась подробностями отношений со Стэтхэмом: Мгновенная химия
Знаменитая британская модель Рози Хантингтон-Уайтли счастлива в отношениях с голливудским актером Джейсоном Стэтхэмом. Звезда призналась, что они влюбились друг в друга с первого взгляда.
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм принадлежат к тем парам, которые любят друг друга без брака. На днях девушка пообщалась с поклонниками в прямом эфире на личной инстаграм-странице. Конечно, не обошлось без вопросов о личной жизни. Модель с радостью рассказала интересные детали.
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Рози ответила на самые интересные вопросы фолловеров. Не обошла вниманием и вопросов касающихся своего возлюбленного и отца ее ребенка Джейсона Стэтхэма.
По словам модели, их знакомство состоялось в 2009 году на вечеринке в Лондоне. Тогда между ними пробежала искра, но отношения начались лишь в 2010 году.
Это была мгновенная химия,
– призналась Рози.
В 2017 году у пары родился сын Джек Оскар. Знаменитость отметила, что не против еще одного ребенка от Джейсона. Рози сказала, что они будут невероятно счастливы появлению малыша.
Стэтхэм сделал предложение любимой еще в 2016 году. Тогда они обручились, однако дату свадьбы еще не назначили.
Брак – все еще не приоритет для нас. Мы счастливы и без него,
– заявила звезда.
Американский актер Джейсон Стэтхэм и сексуальная блондинка Рози Хантингтон-Уайтли является одной из самых красивых пар Голливуда. Они не скрывают своих отношений, появляются вместе на светских мероприятиях и воспитывают сына. Влюбленные живут в гражданском браке и наслаждаются семейной жизнью.
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