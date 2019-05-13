Рози Хантингтон-Уайтли показала обнаженное тело в сексуальном белье: откровенные фото

Не поделиться пикантным снимком в красивом белье и не похвастаться идеальной фигурой – это не про знаменитых моделей. Так, на днях 32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала новые фотографии, на которых предстала в сексуальном белье.е.

Всего несколько дней назад Рози Хантингтон-Уайтли покоряла розовую дорожку на Met Gala 2019, завораживая своим нежным образом, а накануне показала сексуальные фото в смелом белье.

Читайте также: Как соблазнительно носить over-size костюм: два стильных образа от Рози Хантингтон-Уайтли

Новые кадры 32-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram. Серию подобных фотографий звезда прокомментировала очень лаконично: "1", "2" и "3".

На всех фото Рози Хантингтон-Уайтли позировала на светлом фоне в черном белье, добавляя сексуальности портупеями, которые прикрепила к трусикам и чулкам. Ее волосы сексуально развеивались, а "игра взглядом" в новой съемке стоит отдельного внимания.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw