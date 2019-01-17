Рози Хантингтон-Уайтли поразила роскошным образом: яркие фото

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram/ @rosiehw

Знаменитая английская супермодель очаровала поклонников эффектными фото в стильном образе. 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли примерила элегантный наряд, дополнив его яркими деталями, которые будут трендовыми в макияже 2019 года.

Новые снимки Рози Хантингтон-Уайтли, которая хорошо известна как "ангел" Victoria's Secret, опубликовала на своей странице в Instagram.

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Супермодель позировала перед камерой в домашней атмосфере, на мягком кресле, однако ее роскошный образ был создан для сотрудничества с брендом bareMinerals. Знаменитая марка косметики выпустила новую помаду Barepro Longwear Lipstick, лицом которой стала невероятная Рози.

Для коллаборации с брендом 31-летняя супермодель надела широкие черные брюки, в которые заправила бежевую полупрозрачную блузку oversize. Из-под нее виднелся черный топ, однако закрытое декольте и длинный рукав добавляли одежде незаурядной элегантности. Под такой наряд Рози надела темные босоножки с тонкими полосками на высоких каблуках. Ее волосы были собраны в аккуратный пучок, а уши украшали массивные серьги.

Однако главным акцентом в ее образе стал макияж. На губах модели была красная матовая помада, представителем которой он является, а на веках – яркие тени из золотого глиттера. Стоит добавить, такой акцент будет трендом в 2019 году.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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