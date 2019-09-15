Рози Хантингтон-Уайтли пришла на деловую встречу без белья: пикантные фото

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Рози Хантингтон-Уайтли надела топ без белья
Рози Хантингтон-Уайтли надела топ без белья / Instagram / @rosiehw

Модель Рози Хантингтон-Уайтли в 32 года уже получила неофициальное звание "иконы стиля". Манекенщица каждый раз демонстрирует в сети роскошные образы, которые может повторить каждая женщина. Однако на днях она опубликовала серию пикантных снимков без нижнего белья.

Перед камерой Рози Хантингтон-Уайтли предстала в стильной юбке цвета хаки, которую выбрала из новой коллекции Victoria Beckham, и белом топе Mango. К наряду модель подобрала коричневые сапоги от Jimmy Choo и маленький клатч.

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Однако не такой стильный look привлек внимание всех подписчиков блога звезды. Приталенный топ подчеркнул не только стройную фигуру Роге, но и отсутствие нижнего белья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Уже в заметке Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что на такой образ ее вдохновила Рейчел из сериала "Друзья", которую сыграла талантливая Дженнифер Энистон. Актриса часто появлялась в киноленте без нижнего белья и любила носить соблазнительные топы. Знаменитый образ взялась осовременить Рози Хантингтон-Уайтли, добавив стильные аксессуары и брендовые наряды из новых коллекций. В таком наряде модель пришла на деловую встречу в Беверли-Хиллз, поразив всех очевидцев.

"Встретимся в Central Perk", – игриво прокомментировала Рози Хантингтон-Уайтли.

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15 сентября
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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Роузи Хантингтон-Уайтли
Источник: LifeStyle 24
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