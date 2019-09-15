Рози Хантингтон-Уайтли пришла на деловую встречу без белья: пикантные фото
Модель Рози Хантингтон-Уайтли в 32 года уже получила неофициальное звание "иконы стиля". Манекенщица каждый раз демонстрирует в сети роскошные образы, которые может повторить каждая женщина. Однако на днях она опубликовала серию пикантных снимков без нижнего белья.
Перед камерой Рози Хантингтон-Уайтли предстала в стильной юбке цвета хаки, которую выбрала из новой коллекции Victoria Beckham, и белом топе Mango. К наряду модель подобрала коричневые сапоги от Jimmy Choo и маленький клатч.
Читайте также: Откровенно и очень элегантно: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как надевать пиджак на голое тело
Однако не такой стильный look привлек внимание всех подписчиков блога звезды. Приталенный топ подчеркнул не только стройную фигуру Роге, но и отсутствие нижнего белья.
Уже в заметке Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что на такой образ ее вдохновила Рейчел из сериала "Друзья", которую сыграла талантливая Дженнифер Энистон. Актриса часто появлялась в киноленте без нижнего белья и любила носить соблазнительные топы. Знаменитый образ взялась осовременить Рози Хантингтон-Уайтли, добавив стильные аксессуары и брендовые наряды из новых коллекций. В таком наряде модель пришла на деловую встречу в Беверли-Хиллз, поразив всех очевидцев.
"Встретимся в Central Perk", – игриво прокомментировала Рози Хантингтон-Уайтли.
Выбор редакции
-
"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: какие выступления участников тронули зрителей и судейсегодня , 00:25
-
Екатерина Кухар провела свадьбу в прямом эфире "Танцев со звездами 2019": первый танец и обеты15 сентября , 22:07
-
Осталось жить несколько дней: что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк15 сентября , 17:33