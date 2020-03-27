Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о самоизоляции, поблагодарив медиков: Это достойно восхищения

Английская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли вместе с 52-летним партнером Джейсоном Стейтемом и 2-летним сыном Джеком находятся на карантине. Звезды самоизолювались и радуются компании друг друга. Женщина решила рассказать, как проходят ее будни.

На собственном сайте Rose Inc. модель дала онлайн-интервью, в котором призналась, что сейчас находится дома в Калифорнии. По ее словам, там можно гулять только по окрестностям, соблюдая социальную дистанцию.

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Женщина пытается поддерживать хорошее настроение и атмосферу в семье и везде работу перенесла домой. Ей грустно, что многие не имеют такой возможности, из-за чего должны либо за свой счет пересиживать карантин дома, или же потеряли место работы.

Сейчас я дома в Лос-Анджелесе с Джейсоном и нашим сыном Джеком. Я работаю из дома и счастлива, что могу это делать, поскольку я понимаю, что многие люди не могут работать удаленно или потеряли свою работу. Это невероятно, и мое сердце разрывается от этого,

– сказала она.

32-летняя модель Рози также поблагодарила всех медработников за их неутомимую работу во время пандемии коронавируса.

"Я здорова и мои близкие тоже, а это все, чего я могу желать в эти дни. Я благодарна всем медработникам за их тяжелую работу. Это достойно восхищения, и я глубоко ценю тот факт, что они подвергают себя риску ради большего блага", – подчеркнула знаменитость.

В интервью модель поделилась, что сидеть целыми днями с 2-летним ребенком, когда ему как раз все интересно, довольно сложно, но она пытается с Джейсоном придумывать разные развлечения. Также женщина совершенствует навыки кулинарии и с помощью книги шеф-повара Джейми Оливера занимается домашними делами.



Двухлетний сын Джек помогает маме на кухне / Фото: Rose Inc.

Кроме этого Хантингтон-Уайтли пока старается дать отдых своей коже и не пользуется косметикой, а спортивные тренировки устроила в только что сделанном тренажерном зале в гараже.

Карантинные будни Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Rose Inc.

В общем, женщина сравнила весь карантин с длинным воскресным днем, но с большим количеством работы. Она надеется, что когда все выйдут из карантина, начнут больше ценить жизнь, которая была у всех раньше.

Я надеюсь, что все мы выйдем из этого кризиса, получив время для саморефлексии. Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем вернуться к нашей повседневной жизни с новыми перспективами и благодарностью за наше окружение, окружающую среду, сообщество и близких людей,

– резюмировала она.

Добавим, что по состоянию на 27 марта, США стали лидером среди стран мира по количеству зараженных коронавирусом – почти 86 тысяч человек. Ранее они находились на третьем месте после Китая и Италии. За прошедшие сутки было выявлено более 13 тысяч больных. Всего в мире количество заболеваний перешло отметку в 500 тысяч.