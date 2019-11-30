Рози Хантингтон-Уайтли снялась в праздничном кампейне для Jimmy Choo: фото

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Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @jimmychoo

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли стала главной героиней рекламного кампейна Jimmy Choo – In My Choos, в котором она снялась в обуви из круизной коллекции бренда весна-лето 2020 года.

Новые снимки с праздничного рекламного кампейна появились на официальной странице Jimmy Choo в инстаграме.

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Ранее Рози Хантингтон-Уайтли, которая известна своими street style образами, признавалась, что сперва она выбирает обувь для "аутфита", а уже потом дополняет ее нарядом.

"Например, если мне хочется вырядиться, я предпочту взять какую-то забавную обувь и дополню еее простым, элегантным, сексуальным черным платьем", – отметила модель.

Так, в новом кампейне Jimmy Choo Рози позировала в мюлях из лаковой кожи, босоножках с жемчугом на каблуке, туфлях и ботильонах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @jimmychoo
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @jimmychoo

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Роузи Хантингтон-Уайтли
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