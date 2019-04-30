Розовая лихорадка: Ким Кардашян подчеркнула соблазнительные формы в обтягивающей одежде

38-летняя светская львица Ким Кардашян в который раз поражает армию поклонников в социальных сетях своим смелым стилем и подходом в выборе наряда.

Новый снимок из гарбероба Ким опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Розовый рейнджер Кимберли", – с юмором отметила Кардашян в подписи.

На фото жена Канье Уэста позирует в ярко-розовом обтягивающим комбинезоне, который призывно подчеркнул пышные формы селебрити. Дополнили образ высокие ботфорты в тон и зеркальные очки.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Ранее Кардашян показала эффектную фигуру в розовом бикини. Эту фотографию Ким сделала на Бали во время съемок очередного эпизода реалити-шоу "Семейство Кардашян".



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Демонстрирует любовь к розовому цвету и старшая дочь Ким Кардашян Норт Вест, которая надела мамины туфли к своему платью с питоновим принтом.



Дочь Ким Кардашян Норт Вест / Instagram / @kimkardashian