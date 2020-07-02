Украинский певец обожает экспериментировать с имиджем, а на сцене театра и во время съемок смело примеряет эпатажные образы. Сергей Бабкин показал фото, на котором примерил розовый наряд балерины. Он одел пачку, пуанты и колготы, чем наделал шума в сети.

Музыкант Сергей Бабкин вместе с другими звездными коллегами стал героем нового выпуска 10 сезона щоу "Кто сверху?", съемки которого только стартовали. На личной странице в инстаграме он показал, как превратился в балерину в эфире программы. На фото артист позировал в стойке на пуантах, раз доказав неоспоримое чувство юмора и самоиронии.

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Так, певец надел розовое боди с прозрачной вставкой на груди, балетную пачку и белые колготки. Однако настоящим шоком стало то, что Сергей Бабкин примерил пуанты и даже сумел воспроизвести балетную позу. Он поднял руки над головой и умело стал на цыпочках.

"Стойка на пуантах – выполнено", - подписал музыкант, отметив, что благодаря съемкам он возвращается в форму.

Реакция сети

Меньше чем за сутки курьезная публикация набрал рекордное количество лайков – более 11 тысяч. В комментариях поклонники не скрывали своего удивления и оставили забавные отзывы на новый образ Сергея Бабкина: