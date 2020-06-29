Известная британская модель Деми Роуз не стесняется публиковать чрезвычайно откровенные фото. Каждый раз она предстает перед камерой во все более горячих образах, демонстрируя свои прелести. Звезда обнажила до неприличия большую грудь и еще раз взбудоражила воображение поклонников.

Сексуальный кадр знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме. Роуз позировала на фоне светлой стены в дерзком образе, который не оставила без внимания ее 14-миллионная аудитория подписчиков.

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25-летняя британка умело показывает аппетитные формы в социальных сетях. На каждом фото она демонстрирует свою сексуальность, страстность и женственность. Не стал исключением и последний кадр, который появился в аккаунте Деми Роуз.

Звезда модельного бизнеса предстала перед камерой в нежно-розовом бикини. Акцент в своем образе она сделала на пикантное декольте, обнажив огромные груди. Длинные роскошные волосы она уложила в легкие локоны. На лице Деми сделала насыщенный макияж с серыми тенями на веках, которые подходили к цвету наряда, и коричневой помадой на губах.

Роуз соблазнительно подняла руки над головой и отвела взгляд от камеры. Хорошо дополнял такой look равномерный загар знаменитости.

"La vie en rose", – кратко на французском подписала фото Деми, что переводится как "Жизнь в розовом".

Сексапильная Деми Роуз / Instagram / @demirose