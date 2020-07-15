В розовом платье на морском побережье: Джамала показала живописные архивные фото с отпуска
Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала решила поделиться с поклонниками яркими моментами. Она вспомнила отпуск на морском побережье, который был в прошлом году. Звезда также скучает по путешествиям и отдыху, что многим сейчас необходимы.
Артистка опубликовала серию живописных фотографий на личной странице в инстаграм. Она вспомнила теплые солнечные дни, которые провела на берегу моря и насладилась этими приятными воспоминаниями.
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Джамала в отпуске
На колоритных кадрах певица позирует на фоне моря, экзотической природы, где показывает красивый летний образ. Вероятно, фотографии были сделаны вечером, во время захода солнца. На них Джамала предстала в длинном розовом платье интересного кроя с обнаженными плечами. Шею она украсила минималистичными цепочками, а на руки браслетами. Волосы исполнительница уложила ровно, а на лице сделала нежный макияж с черными стрелками на веках.
Также внимание привлекает идеальный и равномерный загар Джамалы. Видно, что артистка хорошо отдохнула от насыщенных рабочих дней и набралась сил и вдохновения для творчества и новых проектов.
"Ура! Я на море!". Очень хочется так написать. Да-да, фото были сделаны в прошлом году, но заряжены на начало отпуска для всех!
– прокомментировала фотографии Джамала.
Джамала на берегу моря / Instagram / @jamalajaaa
Певица Джамала в отпуске / Instagram / @jamalajaaa
Джамала в розовом платье / Instagram / @jamalajaaa