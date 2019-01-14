Розовые волосы и "кофе с собой": новый выход жены Бибера Хейли Болдуин

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Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / www.gettyimages.com

Жена популярного певца Джастина Бибера в очередной раз попала в объективы папарацци и продемонстрировала стильный street-style образ.

Хейли сфотографировали в Калифорнии, когда она прогуливалась с чашечкой охлажденного кофе в сером пальто over size.

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Под верхнюю одежду Болдуин надела белый свитер с брюками в тон, а также завершила аутфит "конверсами". Кроме того, на днях жена Бибера решила поэкспериментировать с цветом волос, перекрасив свой блонд на темно-розовый цвет.

Хейлі Болдуін
Хейли Болдуин / Getty Images

Хейлі Болдуін
​Хейли Болдуин / Getty Images

Хейлі Болдуін
​Хейли Болдуин / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Хейли Болдуин
Источник: 24 канал
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