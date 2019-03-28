Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем

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Розыгрыши на 1 апреля для друзей, коллег и любимых - шутки
Смешные розыгрыши и шутки на 1 апреля / колаж Lifestyle 24

1 апреля – это День смеха, а значит в этот день шутить не только можно, но и нужно. Какие розыгрыши и шутки на 1 апреля можно организовать дома, на работе и в компании друзей – читайте в материале.

1 апреля 2019 года приходится на понедельник, а это значит, что ударная доза всех шуток достанется  коллегам по работе. В этот день просто необходимо поднять настроение себе и коллективу розыгрышами.

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Единственный совет – следите за тем, чтобы ваши розыгрыши и шутки были добрыми, не портили чужого имущества и не вызывали дискомфорт у других людей. Мы только за положительные эмоции в этот день!

Розыгрыши на 1 апреля для друзей

Кто же не любит сладости? А бесплатные и подавно! Именно на это и можно поймать своих доверчивых друзей. Например, можете смазать печенье-сэндвичи не кремом, а зубной пастой. Главное используйте белую пасту без яркого запаха, иначе вас раскусят!

Розіграші на 1 квітня для друзів Розыгрыш на 1 апреля для друзей – печенье с зубной пастой

Или предложите друзьям собственноручно сделанные шоколадные конфеты ... с ватой! Для этого маленькие шарики ваты полейте шоколадом и поставьте их в холодильник на несколько часов. Коварные сладости готовы!

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Розіграші на 1 квітня для друзівРозыгрыш на 1 апреля для друзей – конфеты с ватой

А еще можно угостить всех мороженым! Конечно, ненастоящим. Ванильный пломбир по цвету очень похож на картофельное пюре. Для этого отварите пюре, добавьте больше сливок или молока, чтобы получить желаемый цвет. Для лучшего эффекта – оставьте пюре на ночь в морозилке. Разложите шариками в стаканы или чашки и полейте шоколадом или любым другим топингом. И не забыть пожелать приятного аппетита.

Розіграші на 1 квітня для друзів Розыгрыш на 1 апреля для друзей – мороженое из картофельного пюре

Чтобы не навредить автомобилю, но использовать его для первоапрельских шуток – используйте пищевую пленку. Ею можно или просто обернуть машину, или примотать ее к столбу. Вы же помните, что пищевую пленку так просто руками не разорвешь?

Розіграші на 1 квітня для друзів Розыгрыш на 1 апреля для друзей с машиной

Тест: Правда или ложь: легко ли тебя обмануть?

Розыгрыши на 1 апреля для возлюбленных

Здесь надо быть осторожным – обидеть свою любимую половинку очень легко, а 1 апреля такие ссоры точно ни к чему. Пусть ваши шутки будут максимально нейтральными. Например, "живой холодильник". Наклейте вечером (уже тогда, когда никто холодильник не открывает) "глаза" на все продукты – их можно приобрести в магазинах для рукоделия. Чем больше таких "живых" продуктов, тем лучше будет эффект.

Розіграші на 1 квітня для коханих Розыгрыш на 1 апреля для возлюбленных – живой холодильник

Розыгрыш на 1 апреля для возлюбленных – экспериментируйте с другими продуктами!

Еще одна интересная шутка с перевернутым стаканом, который наполнен водой. Для этого наполните стакан льдом и положите туда любой легкий предмет. Например, что-то из косметики (только герметично закрытое). И переверните стакан. Уже на следующее утро вы получите стакан с водой, предмет из которого достать будет не так уж и просто :)

Розіграші на 1 квітня для коханих Розыгрыш на 1 апреля для возлюбленных: наконец уроки физики пригодились!

Можно также "пригласить в гости" любимых актеров или супергероев. Просто распечатайте небольшое изображение и наклейте его на глазок двери. Сымитируйте звонок в дверь (например, записав звук на телефон) и попросите любимого или любимую открыть дверь.

Розіграші на 1 квітня для коханихРозыгрыш на 1 апреля для возлюбленных: такого гостя никто не будет ждать

И очень вкусный розыгрыш (и очень хороший) для завтрака. Жареные яйца можно сымитировать с помощью йогурта и персика. На вид – не отличишь! И вкус точно не разочарует!

Розіграші на 1 квітня для коханихРозыгрыш на 1 апреля для возлюбленных: "яичница" из йогурта и персика, а также "картошка фри" из яблока

Розыгрыши на 1 апреля для коллег

Шутки для коллег тоже надо подбирать максимально внимательно. Во-первых, вам еще с этими людьми работать, а во-вторых, никто не хочет платить за поврежденное корпоративное имущество. Поэтому можно поэкспериментировать с шутливым "вредом" для компьютера. Из обычного клея можно сделать кляксу, которую положите на клавиатуру ноутбука. И перед тем, как сообщить коллеге, что с его техникой проблемы, возьмите в руки пакет молока. Ему понравится!

Розіграші на 1 квітня для колег Розыгрыш на 1 апреля для коллег: испорченный компьютер

Добавить немного красок в этот день помогут стикеры. Эта шутка создана специально для перфекционистов. Покройте ими все, что только можно – компьютер, стол, стул и т. Выглядит такой розыгрыш как минимум очень ярко!

Розіграші на 1 квітня для колег

Розіграші на 1 квітня для колег Розыгрыши на 1 апреля для коллег со стикерами

Добавить в этот день можно не только красок, но и громкости! Для этого прикрепите скотчем клаксон к рабочему стулу. Каждый раз, когда туда кто-то сядет – об этом будет знать весь офис.

Розіграші на 1 квітня для колегРозыгрыш на 1 апреля для коллег

Улыбайтесь чаще и дарите радость всем вокруг! Пусть каждый день будет ярким и веселым!

 

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Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Курьезные новости 1 апреля
Источник: Lifestyle 24
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