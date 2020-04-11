Рукопись песни The Beatles Hey Jude продали на аукционе за 910 тысяч долларов

Самая успешная группа на территории мировой музыкальной индустрии до сих пор не теряет свою популярность. Рукописный текст песни Hey Jude коллектива The Beatles продали на аукционе за 910 тысяч долларов, что в более чем пять раз превысило начальную цену лота.

Вчера, 10 апреля, поклонники The Beatles со скорбью отмечали 50-летие распада легендарной группы. О любви всех поколений меломанов к музыке коллектива свидетельствует не только нетленная популярность их песен, но и то, какие колоссальные суммы готовы отдавать фаны за уникальные реквизиты творчества.

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Так, оригинальный текст песни The Beatles Hey Jude ушел с молотка за 910 тысяч долларов на американском аукционе Julien's Auctions. Автором рукописи был Пол Маккартни, который записал хит черным фломастером и использовал его для студийной записи сингла. Стартовая цена лота составляла 160 тысяч долларов, однако неизвестный поклонник был готов повысить цену более чем 5 раз

Песню Hey Jude написал Пол Маккартни в 1968 году в то время, как коллега Джон Леннон расставался с женой Ситниею. Она была посвящена сыну Леннона Джулиану и номинирована на премию Грэмми сразу в трех категориях.

Что известно о The Beatles?

Всемирно известные The Beatles появились в 1959 году. Группа очень быстро приобрела большую популярность. С первого же концерта в ночном клубе Гамбурга в 1960 году "бит-квартет" The Beatles имел настоящий фурор среди рок-фанатов, причем сразу и навсегда. Четверка юных ливерпульских талантов сделала небывалый переворот в истории современной музыки. Своего восхищения музыкой "Битлов" не скрывала даже королева Елизавета II.

За семь лет, с 1963-го по 1970-й годы, The Beatles выпустили 13 официальных студийных альбомов и 211 композиций. После распада коллектива 10 апреля 1970 года каждый из музыкантов начал сольную карьеру.