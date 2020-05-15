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Руслана предлагает провести в Нидерландах эко-Евровидение

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Руслана предлагает провести в Нидерландах эко-Евровидение
Руслана предлагает провести в Нидерландах эко-Евровидение / Facebook / @Ruslana Lyzhychko

Украинская артистка Руслана сегодня, 15 мая, празднует 16-летие с момента победы на конкурсе Евровидение в Стамбуле, Турция. После первой победы на музыкальном конкурсе звезда обратила внимание на альтернативные источники энергии, которые предлагает использовать в следующем году в Роттердаме, Нидерланды.

Накануне финального онлайн-шоу Евровидение-2020, который состоится 16 мая, Руслана сегодня обратится к зрителям конкурса. Как победительница 2004 года и как Посол Возобновляемой Энергии 2020 она хочет призвать организаторов конкурса обратить внимание на 100% возобновляемой энергии (Renewable Energy) на конкурсе.

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Кроме этого, во время презентации нового плана для проведения "зеленого" Евровидения состоится премьера и релиз международной версии клипа "Ми Вітерер" (We Are Wind).

Мое обращение будущему эко-Евровидению!!! Евровидению, которое будет происходить на чистой экологической зеленой энергии. Я призываю Евровидение переходить на 100% Renewable Energy. Экопрограммы именно сейчас запускает весь мир ради сохранения экологии планеты! Музыка имеет социальную миссию!
– убеждена Руслана.

Певица объяснила, что уже немало международных фестивалей и массовых мероприятий, среди которых Олимпийские игры, которые должны состояться в этом году в Японии, уже перешли на использование зеленой энергии. Поэтому она стремится убедить следующее Евровидение изменить свой взгляд на организацию конкурса.

"Украина сделала свое первое шоу на чистой энергии. Поэтому подобное шоу в рамках Евровидения в следующем году реальное! В порту Роттердама установлен самый мощный ветрогенератор в мире, и я выбрала его в качестве своей следующей сцены. Вы увидите фрагмент того, как мы видим это шоу. После премьеры клипа мы сделаем часовой live-разговор – как Евровидение может сделать переход на чистую энергию", – поделилась артистка.

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Руслана Экология Евровидение Евровидение 2020
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