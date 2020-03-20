Руслана обратилась к украинцам на карантине: Займитесь делом, которое вы давно откладывали

Известная украинская певица Руслана придерживается карантина, который ввели в государстве, и находится дома на самоизоляции. Артистка обратилась к украинцам и призвала их провести это время с пользой и сделать дело, которое давно откладывали.

Для обеспечения безопасности здоровья и жизни населения, украинское правительство ввело карантин, который продлится как минимум до 3 апреля. Исполнительница Руслана вместе с семьей и командой придерживается установленных правил безопасности и лишний раз не выходят из дома. Артистка призвала поклонников быть сильными и отнестись к ситуации серьезно, однако не перегружать себя негативными новостями.

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Ролик, в котором Руслана обращается к украинскому народу, опубликовала Соломия Витвицкая на своем телеграм-канале "Особое с Соломией". Певица выразила просьбу поддерживать друг друга в такое непростое время. Звезда отметила, что нужно использовать время, проведенное в домашней изоляции, с пользой и не паниковать.

Займитесь важным делом, которое давно откладывали,

– говорит артистка.

Руслана отметила, что сейчас можно изобрести новые каналы коммуникации, новый язык общения и это будет значительно лучше, чем накручивать себя. Она призывает население быть сильными духом и работать над собой. Со своей стороны Руслана говорит, что она всегда готова морально поддержать или как-то помочь и открыта к общению.

Руслана обратилась к украинцам: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области. Всего в мире почти 245 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Более 10 тысяч смертей и более 86 тысяч человек выздоровели. Людей призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала