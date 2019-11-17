Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе

Украинская актриса Руслана Писанка 17 ноября празднует день рождения. Звезде исполнилось 54 года. По такому случаю журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 5 интересных фактов об актрисе, которых вы могли не знать.

Фамилия актрисы

Мало кто знает, что настоящая фамилия актрисы не Писанка, а Писанко. Видимо, люди всегда делали ошибку в произношении, поэтому Руслана несколько изменила ее.

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Интересно, что творческие задатки актрисе передались от отца. Игорь Писанко был известным советским кинооператором. Он работал в "Укркинхронике" в Киеве и снял фильмы "Дорогой отцов", "Я вижу", "Поэма о Донецком крае", "Венеция", "Генерал Кирпонос" и др. За годы своей карьеры Игорь Писанко получил множество наград, что, видимо, вдохновило Руслану на работу актрисы.

Учеба Русланы Писанки

С детства Руслана Писанка проявляла интерес к творческим профессиям. Она любила петь, танцевать и часто мечтала о славе народной артистки. Однако после окончания школы Руслана Писанка поступила в Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Будущая звезда кино и театра получила образование режиссера, однако захотела стоять в кадре, а не создавать фильмы.

Еще во время учебы Руслана Писанка начала сниматься в фильмах. Одну из первых ролей она получила в фильме "Несколько любовных историй". После выхода киноленты в 1994 году Руслана Писанка проснулась популярной и получила неофициальный статус секс-символа украинского шоу-бизнеса. "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом", "Яблоко", "Три мушкетера" – одна за другой роли приносили успех Руслане Писанке. В то же время актриса много времени уделяла работе в театре, гастролируя по городам Украины.

Личная жизнь Русланы Писанки

Интересно, что именно на волне славы Руслана Писанка познакомилась со своим мужем бизнесменом Игорем Исаковым. На первое свидание, которое состоялось в 2009 году, Руслана Писанка опоздала на 5 часов, о чем она откровенно рассказала в программе "Жизнь известных людей". Актриса забыла о встрече с мужем, поэтому приехала к будущему возлюбленному с мокрыми волосами.

Я забыла. Забыла, что встреча. Что время. Я ехала с мокрыми волосами. Пока я ехала, это как феном, я делала себе прическу. Такая элегантная нимфа к нему приехала. Волосы недосушенные,

– вспомнила Руслана Писанка.

Однако влюбленный Игорь Исаков дождался знаменитую актрису, а в 2012 году стало известно об их тайной свадьбе. Точно неизвестно, когда Руслана Писанка вышла замуж за бизнесмена, однако их личная жизнь сразу же привлекла внимание всех отечественных СМИ.

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Дети

Наверное, едва ли не самой популярной темой о Руслане Писанке является не так ее супружеская жизнь, как дети. Актриса так и не стала мамой, о чем рассказала в шоу "Взвешенные и счастливые". На проект актриса пришла со своим мужем и в паре боролась с лишними килограммами. В одном из выпусков Руслана Писанка рассказала, что планировать потомства уже поздно.

"Я была всегда в мире фантазий и грез. И вот, ты выходишь замуж, и уже неизвестно, стоит ли задумываться о детях в таком возрасте. Сейчас нужно еще ребенка успеть поднять. Ты танцуешь, скачешь, можешь заиграться. И становится уже поздно думать о том, о чем нужно было думать 20 лет назад", – поделилась Руслана Писанка.

Совместно с Игорем Исаковым актриса держит белого кота, фото которого появились на официальной Инстаграм-странице звезды.

Блог Русланы Писанки

Сейчас на счету актрисы более 30 успешных проектов. В частности, Руслана Писанка вела прогноз погоды и выходила на паркет "Танцев со звездами". Кадры своих будней она охотно публикует в сети. Поэтому все поклонники Русланы Писанки могут не только общаться с ней на официальных страницах, но и первыми узнавать о новинках из ее жизни и смотреть результаты стильных фотосессий.