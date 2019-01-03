Руслана сыграла концерт на солнечной энергии в Бессарабии: видео

Популярная украинская певица Руслана в качестве посла возобновляемой энергии в мире провела концертное шоу в Бессарабии, в городе Измаил в новогоднюю ночь на чистой энергии солнца, бросив вызов существующей старой энергосистеме.

На месте проведения акции были установлены солнечные панели и накопители солнечной энергии, заряженные от яркого солнца Бессарабии, что и обеспечило 100% чистой энергией весь комплекс.

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За минуту до Нового года, на глазах у публики и перед объективами камер весь комплекс был отключен от "старой" энергии. Впоследствии ровно в полночь нажатием кнопки Руслана запустила "чистую" энергию, которая питала всю энергосистему места проведения акции 100% возобновляемой энергии, и символично назвала ее "Ноев Ковчег".

Смотрите видео выступления Русланы:

Засвидетельствовать свое почтение и принять участие в уникальном событии приехали лидеры индустрии и влиятельные эксперты в сфере возобновляемой энергетики Украины и Европы. На мероприятии присутствовал один из ключевых мировых экспертов, автор первого закона о "зеленом тарифе", Ханс-Йозеф Фелль, который рассказал о важности перехода украинцев на возобновляемые источники и полную энергонезависимость.