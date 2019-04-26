Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: фото

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Руслана
Руслана / Master Management

Украинская певица Руслана Лыжичко устроила масштабный арт-перфоманс "Чернобыль RE:start" в честь 33 годовщины трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.

Арт-перформанс посетили гости из разных стран, представители СМИ, а также местные жители и работники Чернобыля.

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Присутствующие почтили память ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС минутой молчания. Арт-перформанс был начат на Аллее заброшенных сел, по обе стороны которой размещены 162 таблички с названиями эвакуированных населенных пунктов.


"Чернобыль RE:start" / Master Management

По словам певицы, после техногенной катастрофы на ЧАЭС все люди должны обязательно сделать выводы.

Стоя сейчас здесь, я осознаю, что 33 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла ужасная энергетическая и экологическая катастрофа. Все поняли, чего стоит нам эта энергия. Мы заплатили за нее такую цену, что мы просто не имеем права не сделать выводы. Мы знаем, что мир должен переходить на чистую энергию, что люди хотят жить в совершенно другом будущем. Каждый человек хочет быть чистым, жить на чистой планете, дать чистое будущее своим детям. Эта акция – это своеобразный призыв и поддержка тех мировых движений, которые активно распространяют чистую энергию среди людей. И это только начало,
– заявила Руслана.

 

"Чернобыль RE:start" / Master Management

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Теги: Чернобыль Новости культуры LifeStyle Новости LifeStyle Руслана Музыка
Источник: LifeStyle 24
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