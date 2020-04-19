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Руслана записала авторскую "Молитву Света": фантастическое видео

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Руслана записала авторскую версию молитвы "Отче Наш" / Instagram / @ruslana.lyzhychko

Накануне светлого христианского праздника Пасхи певица Руслана записала авторскую версию пяти молитв, которую назвала "Молитвой Света". Звезда сняла видео в Софийском соборе и отметила, что планирует завершить полную литургию в своем исполнении.

Сегодня, 19 апреля, когда весь православный мир отмечает светлый праздник Пасхи, Руслана решила поделиться сокровенной авторской "Молитвой Света". Певица отметила, что это лишь фрагмент 5 молитв, которые чаще всего звучат в храмах.

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Молитвы "Отче Наш", "Аллилуйя", "Трисвятое", "Богородице Дево, радуйся" и "Свете тихий" нашли наибольший отклик в сердце исполнительницы. Она отметила, что впоследствии завершит "Молитву Света" полной литургией в своем исполнении.

Сегодня Великий День! Сегодня Пасха! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Смотрите мою авторскую молитву "Молитву Света" – фрагмент литургии, которому я дала свое видение музыканта и верующего человека. С любовью к Господу Богу и ко всем вам! Сегодня я молюсь с каждого из нас, за весь мир,
– прокомментировала Руслана.

Съемки этого фантастического видео проходили в Софийском соборе, в столице.

Руслана исполнила "Молитву Света": видео 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Руслана LifeStyle
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