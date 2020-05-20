Русская медсестра пришла на работу в прозрачном защитном костюме и белье: курьезное фото

Медсестра Тульской областной клинической больницы в России решила пренебречь правилами безопасности и надела защитный костюм просто поверх белья. В таком "образе" женщина ходила в палаты к пациентам, где ее и зафиксировали на фотографии.

Почему медсестра надела костюм поверх белья

Согласно информации местного издания "Тульские новости", медсестра не хотела одевать что-либо под защитный прозрачный костюм, поскольку ей в защитной форме было очень жарко. Но она, похоже, не рассчитала, что ее спортивное белье смогут увидеть пациенты и весь остальной медицинский персонал. Впрочем, медсестра имела защитные очки, капюшон на голове и длинные перчатки, чтобы уберечь себя от заражения COVID-19.

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Стоит добавить, что собеседник издания подчеркнул, что пациенты, находившиеся тогда в палате, не имели ничего против внешнего вида медсестры, лишь стыдливо поглядывали в ее сторону.



Русская медсестра в защитном костюме и белье / Фото "Тульские новости"

В российском Минздраве уже отреагировали на инцидент, но медсестру решили не увольнять или штрафовать, а сделали замечание.

"По факту несоблюдения требований относительно медицинской одежды сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к медсестре инфекционного госпиталя, которая нарушила данные требования, применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", – говорится в ведомстве.

В издании добавили, что со всем медицинским персоналом также провели разъяснительную беседу и усилили контроль за правильным использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

По состоянию на 20 мая Россия оказалась на втором месте в мире по количеству больных коронавирусом – 308 тысяч официально подтвержденных случаев, из которых почти 3 тысячи умерли и 85 тысяч выздоровели.