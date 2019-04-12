Рвал одежду, душил и угрожал убийством: Эмбер Хёрд шокировала новыми деталями о жизни с Деппом

Судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд продолжается уже не один год. Экс-супруги каждый раз подают друг на друга судебные иски и опровергают заявления каждой из сторон. Теперь киноактриса дала развернутое заявление, в котором рассказала шокирующие подробности жизни с бывшим мужем.

По словам Эмбер Хёрд, которая устроила публичную "исповедь" в новом иске, жизнь с актером Деппом была действительно ужасной. Она в очередной раз обвинила экс-супруга в домашнем насилии и жестком обращении под действием наркотиков. Об этом сообщили на PageSix.

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Когда он употреблял (наркотики – LifeStyle 24), я волновалась за нас обоих. Он становился совсем другим человеком, одержимым и жестоким. Мы называли эту версию "Джонни монстром". Джонни часто не помнил свое состояние бреда и жестокого обращения после того, как он трезвел после приема алкоголя и наркотиков. Поскольку я любила Джонни, я верила его многочисленным обещаниям, что он изменится и станет лучше. Но я была не права,

– в который раз заявила звезда фильма "Аквамен".

Американская звезда также решила вспомнить несколько моментов из их совместной жизни, когда Депп якобы совершал над ней надругательство, а именно – бил, душил и даже угрожал убить.

"Когда он в очередной раз ударил меня по лицу, мой нос начал кровоточить, это было очень больно. Я сразу начала плакать и подумала, что мне придется идти в больницу. Я сказала Джонни, что хочу уйти от него, и я позвоню в полицию, если он когда-нибудь снова коснется меня... В ответ Джонни схватил меня за горло, толкнул на землю и ударил меня по затылку. Он кричал: "я убью тебя, убью, ты меня слышишь?" Некоторое время я не могла ни кричать, ни дышать", – говорится в одном из рассказов 32-летней Эмбер.

В итоге она добавила, что после опровержений всех ее заявлений Деппом многие ей не верили и считали лгуньей. Но она утверждает, что все это – правда.

"Многие люди называли меня лгуньей. Меня уволили с будущей рекламной кампании крупного модного бренда. Я потеряла роль в фильме, в котором меня уже снимали. Люди, с которыми я никогда не встречалась и не общалась, угрожали мне насилием", – добавила Эмбер Хёрд.

Что известно о разводе Эмбер Хёрд и Джонни Деппа?

Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не совершал надругательства над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства своей невиновности перед бывшей женой.