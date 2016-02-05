Рыболовство, девять собак и сельские наряды: какой стиль жизни выбрал родной брат Кейт Миддлтон

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Джеймс Миддлтон
Джеймс Миддлтон / Instagram/ @jmidy

31-летний Джеймс Миддлтон выбрал для себя менее публичную жизнь, чем его родная сестра Кейт. Парень проживает в сельской местности, ведет активный образ жизни, имеет много домашних животных и обожает публиковать фото загородных пейзажей.

Личная страница в Instagram 31-летнего брата герцогини Кембриджской долгое время была частной. Джеймс Миддлтон предпочитал скрывать личную жизнь, в отличие от своей сестры. Он позволил следить за собой лишь нескольким тысячам человек. Однако недавно парень решил сделать свою страницу публичной, что позволило увидеть, какой стиль жизни выбрал родной брат знаменитой на весь мир герцогини.

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Как известно, Джеймс Миддлтон работает в шотландском отеле Glen Affric Lodge у озера Лох-Несс. Он редко публикует снимки, которые касались бы его личной жизни, однако иногда парень делится фотографиями своих домашних любимцев и сельской местности, в которой проживает. Джеймс обожает проводить время на свежем воздухе и заниматься экстремальными видами спорта.

Что касается личной жизни, 31-летний брат Кейт Миддлтон не афиширует своих отношений. Известно, что сейчас парень находится в отношениях с 29-летней француженкой, которая работает в Лондоне финансовым аналитиком. Перед ней Джеймс встречался с Донной Эйр, которая старше его на 8 лет.

Джеймс Міддлтон
Джеймс Миддлтон и его собаки / Instagram / @jmidy

Брат Кейт Міддлтон Джеймс Міддлтон
Родной брат Кейт Миддлтон / Instagram / @jmidy

Джеймс Міддлтон
31-летний Джеймс любит проводить время на природе / Instagram / @jmidy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 


 

Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
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