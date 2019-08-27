Рыжеволосая Джессика Честейн очаровала выходом в изумрудном платье от Zuhair Murad

42-летняя Джессика Честейн ошеломила фанатов своим появлением на красной дорожке на премьере фильма "Оно 2". Для появления перед поклонниками и фотографами она выбрала роскошное платье от известного ливанского модельера Zuhair Murad.

В одном из крупнейших и самых популярных театров в Вествуде накануне, 26 августа, состоялась премьера ленты "Оно 2". Поскольку Джессика Честейн играет в фильме одну из главных ролей, на красной дорожке она появилась едва ли не первой среди других звездных гостей.

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На красной дорожке Regency Village Theatre голливудская актриса предстала в роскошном изумрудном платье от известного модельера Zuhair Murad. Каждое его платье – как произведение искусства – расшито драгоценными камнями, бисером или пайетками.

Так, выбор 42-летней Джессики Честейн пал на платье с открытыми плечами, небольшим декольте и ярко подчеркнутой талией. По длине юбка платья была расшита блестящими стразами и пайетками. Образ рыжеволосой красавицы дополнили продолговатые серьги и выразительный макияж.



Джессика Честейн / Getty Images