День смеха: смешные поздравления с 1 апреля

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Поздравления с 1 апреля – смешные, прикольные, в стихах, на украинском языке
Поздравления с 1 апреля – смешные, прикольные, в стихах, на украинском языке / unsplash.com

1 апреля весь мир отмечает День смеха, который еще называют Днем дурака. Чтобы поднять настроение, необязательно придумывать розыгрыши – достаточно просто поздравить друг друга, ведь теплые слова и поздравления – всегда уместны.

1 апреля – отличный повод, чтобы подарить радость и улыбки своим друзьям и близким. Как можно поздравить с Днем смеха коллег на работе, друзей и любимых – читайте в материале.

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Поздравления с 1 апреля для коллег

Десь колись на перше Квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма.

***

Кожен хоче шуткувати,
У день сміху жартувати,
Обдурити хоче всіх,
Не попастись нам на сміх!
Ну, якщо вже і попались,
І над Вами насміялись,
То у цей день без обід –
Пожартуйте й Ви у слід!

***

Давайте посміємось,
Успіху нашому всміхнемось,
І зустрінемо невдачу
Без скорботи і без сліз.

***

Перше квітня в Україні
Відзначають свято сміху.
Hу, потіха! От потіха!
Наче цілий білий світ
З'їв смішинки на обід!

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***

Ми не хочемо, щоб життя наше було прісним,
Адже без гумору зовсім втомиться душа,
Треба жити легко, позитивно і цікаво,
Ви краплю сміху жадібно серцем ковтайте,
І не відмовляйтеся від відпочинку і розваг,
Ви частіше від роботи відпочивайте і мрійте,
Сьогодні у день сміху і до вас прийде успіх!

***

Першого квітня шеф наш суворий
Колектив наш дружний оцінив:
"Звільню кожного неробу!"
Розіграв. І весь наш відділ він звільнив.

Поздравления с 1 апреля для друзей

В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує – той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу Вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.

Тест: Правда или ложь: легко ли тебя обмануть?

***

Сьогодні ось, що я скажу вам народ,
І вам доведеться мені на слово повірити,
До вас в цей день такий розлучення прийде,
Так що бійтеся і замикайте двері.
Сьогодні немає підстав сумувати,
Адже ми беззастережно віримо в щастя,
Сьогодні можна одному все пробачити,
І привітати з початком квітня.

***

Першого квітня я бажаю сміху
І поменше невдач.
Від приколів всіх ти ухилися,
І головне у свої не попадися!

Поздравления с 1 апреля для любимых

Перше квітня – день нашої дитячості,
Першого квітня всі хочуть пустувати,
Першого квітня, все на світі – можна!
Першого квітня, потрібно бути трохи обережним.
Першого квітня, ми можемо повернутися в дитинство,
Перше квітня – свято таке одне,
Перше квітня – це найкращий засіб,
Всі біди й печалі одним махом перемогти.

***

З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – нарікаю!
Смійся добре й веселись,
Вище ніс і посміхнись!

Поздравления с 1 апреля в прозе

Що таке День сміху? Це свято, коли кожна людина чекає від друзів веселих розіграшів, коли навіть найсерйозніші люди жартують над товаришами, а також день, коли всі проблеми забуваються, щоб веселитися і радіти життю. Нехай кожен день твого життя буде таким же світлим і веселим, як сьогоднішню свято.

***

Завдання: виконати план за святковим розіграшів. Мета: підняти настрій всім рідним і близьким людям. Дата: 1 квітня. Виконаєте поставлене завдання і в нагороду ви отримаєте посмішки і гарний настрій.

***

Вітаю з 1 квітня. Сьогодні саме той день, коли кожен помічає вашу білу спину і незав’язані шнурки. Веселіться, адже сміх не тільки продовжує життя, але й робить його щасливішим.

***

Між розумним і дурнем є різниця, але тільки у тому, що дурень дурниці чужі повторює, розумний же своїми всіх у мить веселить.

Улыбайтесь чаще и дарите радость всем вокруг! Пусть каждый день будет ярким и веселым!

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки 1 апреля
Источник: LifeStyle 24
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