С близкой подругой и в мини-платье: Жозефин Скривер показала как праздновала 8 марта
Знаменитая датская модель Жозефин Скривер засветила стройные длинные ноги на фотографиях, которые обнародовала в социальной сети. 25-летняя "ангел" Victoria's Secret показала поклонникам, как и с кем праздновала Международный женский день.
Одни из любимых "ангелов" Victoria's Secret, Жозефин Скривер и Жасмин Тукс, праздновали вместе Международный женский день. Фотографии с вечеринки, что устроили для себя девушки, 25-летняя Жозефин опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото датская модель предстала в серебристой мини-платья с открытыми плечами и откровенным декольте, поверх которого накинула эко-шубу в тон. Стройность ног Жозефин Скривер подчеркнули светлые ботфорты на каблуке. А компанию ей составила ее коллега по подиуму и близкая подруга Жасмин Тукс.
Американская топ-модель выбрала для вечеринки образ в темных оттенках. Она надела черный пиджак, из-под которого выглядывала полупрозрачная кофта и фиолетовый бюстгальтер.
Жозефин Скривер и Жасмин Тукс / Instagram / @josephineskriver
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver