С блондинки в брюнетку: Мадонна кардинально сменила имидж

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Мадонна
Мадонна / www.gettyimages.com

Американская поп-дива Мадонна, которую на днях в сети пользователи заподозрили в увеличении ягодиц, решила поэкспериментировать с внешностью.

Мадонна в течение своей карьеры запомнилась многим именно в образе блондинки. Однако, как известно, певица отличается своими скандальными выходками и необычным вкусом в одежде.

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Так, 60-летняя знаменитость решила в очередной раз удивить поклонников и показала себя с короткой стрижкой и черным цветом волос.

Соответствующий снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. "Но, что если...", – прокомментировала селфи Мадонна.

Пользователи в сети положительно отреагировали на изменения во внешности звезды и отметили, что она выглядит прекрасно и натурально с таким цветом волос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Теги: LifeStyle Мадонна Музыка
Источник: 24 канал
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