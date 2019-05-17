С брутальной прической и в кожаном мини: Холли Берри презентовала фильм "Джон Уик-3"

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Премьера "Джон Уик-3": Холли Берри и Киану Ривз
Премьера "Джон Уик-3": Холли Берри и Киану Ривз / www.gettyimages.com

52-летняя Холли Берри умеет удивить поклонников неожиданными переменами в имидже. На днях она была приглашенной гостьей на презентации фильма "Джон Уик-3" (John Wick: Chapter 3 – Parabellum), где засветила новую брутальную стрижку и эффектный образ.

В мире стартовала премьера долгожданного фильма "Джон Уик-3", которая привлекла внимание многих киноманов. На днях 52-летняя Холли Берри и 54-летний Киану Ривз побывали в Нью-Йорке и Китайском театре в Голливуде, где презентовали ленту. Однако не только совместное появление привлекло внимание журналистов, но и достаточно пикантный образ актрисы.

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Перед камерами она появилась в кожаном комбинезоне с мини-шортами и глубоким декольте. Но не только стройной фигурой эпатировала Холли Берри, но и новой прической. Голливудская актриса побрила затылок и сделала на нем загадочный рисунок. Волосы Холли Берри сплела в прическу, чтобы все могли увидеть ее новый имидж.

Холлі Беррі змінила імідж
Холли Берри сменила имидж / Getty Images

Стоит отметить, что главные звезды киноленты "Джон Уик-3" выбрали для публичного выхода total black. Как и Холли Берри, Киану Ривз предпочел черный наряд: перед фотографами он предстал в классическом костюме, серой рубашке и галстуке. Скромный красавец неохотно позировал перед камерами в то время, как его коллега наслаждалась от внимания журналистов.

Кіану Рівз та Холлі Беррі на прем'єрі фільму
Киану Ривз и Холли Берри на премьере фильма / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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