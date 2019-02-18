С букетом в зубах: Майли Сайрус рассмешила сеть сумасшедшими фото с тайной свадьбы

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус продолжает поражать забавными снимками со своей тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом, которая состоялась 23 декабря 2018 года.

Новая серия фотографий получилась самой забавной. Своеобразный бэкстейдж тайной свадьбы Майли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Свадебные снимки Сайрус дополнила забавными подписями.

Майли: "Вы всегда можете найти меня босиком на полу, играющей с моими щенками... Даже на моей свадьбе".

Тайная свадьба Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майли: "Лучшая часть из того, чтобы быть невестой... пропустить шведский стол".

Тайная свадьба Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майли: "Мама сказала мне, что этот букет я должна держать в руках ради традиции... не есть его... не курить... Я все равно это сделала. Извини, мама".



Тайная свадьба Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Тайная свадьба Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Больше фото со свадьбы Сайрус и Хемстворта – по ссылке

Что известно об отношениях Майли и Лиама?

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через 3 года отношений они решили пожениться. Однако всего через год пара изменила свое решение и рассталась. Но чувства Майли и Лиама так и не исчезли: в 2016 году певица и актер возобновили отношения, после чего своенравная артистка стала носить обручальное кольцо, которое ей подарил возлюбленный. Прошло почти 10 лет и пара пошла к алтарю. Впоследствии в 2018 году 22-23 декабря сеть взорвала новость о тайной свадьбе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.