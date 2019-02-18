С букетом в зубах: Майли Сайрус рассмешила сеть сумасшедшими фото с тайной свадьбы

38 Читати новину українською
Тайная свадьба Майли Сайрус
Тайная свадьба Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус продолжает поражать забавными снимками со своей тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом, которая состоялась 23 декабря 2018 года.

Новая серия фотографий получилась самой забавной. Своеобразный бэкстейдж тайной свадьбы Майли опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Джастин Бибер и Хейли Болдуин впервые позировали для обложки глянца как семья: волшебное фото

Свадебные снимки Сайрус дополнила забавными подписями.

Майли: "Вы всегда можете найти меня босиком на полу, играющей с моими щенками... Даже на моей свадьбе".

Таємне весілля Майлі Сайрус

Тайная свадьба Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майли: "Лучшая часть из того, чтобы быть невестой... пропустить шведский стол".

Тайная свадьба Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Майли: "Мама сказала мне, что этот букет я должна держать в руках ради традиции... не есть его... не курить... Я все равно это сделала. Извини, мама".

Таємне весілля Майлі Сайрус
Тайная свадьба Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Таємне весілля Майлі Сайрус

Тайная свадьба Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Больше фото со свадьбы Сайрус и Хемстворта – по ссылке

Что известно об отношениях Майли и Лиама?
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через 3 года отношений они решили пожениться. Однако всего через год пара изменила свое решение и рассталась. Но чувства Майли и Лиама так и не исчезли: в 2016 году певица и актер возобновили отношения, после чего своенравная артистка стала носить обручальное кольцо, которое ей подарил возлюбленный. Прошло почти 10 лет и пара пошла к алтарю. Впоследствии в 2018 году 22-23 декабря сеть взорвала новость о тайной свадьбе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.

blog_ava
Смеются россиянам в глаза: появилось уникальное фото украинских моряков из суда в РФ
сегодня
683
Теги: LifeStyle Музыка Голливуд Звездные свадьбы
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
сегодня 16:24 Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
2460
Пасха в Украине 2019: дата и традиции
сегодня 12:51 Пасха в Украине 2019: дата и традиции
5042
Нацотбор Евровидения-2019: согласны ли вы с результатами полуфиналов шоу – опрос
17 февраля 11:01 Нацотбор Евровидения-2019: согласны ли вы с результатами полуфиналов шоу – опрос
290
Эду Ширану – 28: биография и топовые синглы певца
17 февраля 10:03 Эду Ширану – 28: биография и топовые синглы певца
Олена Кандяк 113
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
16 февраля 22:36 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
6744
Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
16 февраля 11:02 Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
Анастасія Манюхіна 643
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук