С цепями на обнаженной груди: Эльза Хоск в провокационных образах снялась для турецкого Elle

Популярная модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск снялась для обложки сентябрьского номера турецкого глянцевого журнала Elle.

Первые эффектные снимки фотосессии для турецкого глянца Эльза опубликовала на своей странице в Instagram. Автором горячих фотографий стал фотограф Эмре Унал. Образ звезды создавала профессиональная международная команда стилистов и визажистов.

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За волосы Госк отвечал Benoit Moeyaert, который делает прически многим знаменитостям. Для фотосессии девушке, которая в жизни имеет короткое каре, сделали роскошные длинные волосы. Стоит отметить искусно выполненный макияж в нюдовых оттенках, который лишь подчеркивает естественную красоту Эльзы и ее симметричное лицо.

Почти во всех образах ЭльзаХоск выглядит смело и провокационно. Модель сменила несколько "аутфитов": от прозрачного топа с цепями до кожаной куртки.



Эльза Хоск / Instagram / @emreunalstudio



Эльза Хоск / Instagram / @emreunalstudio



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск / Instagram / @emreunalstudio

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Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa