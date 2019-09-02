С цепями на обнаженной груди: Эльза Хоск в провокационных образах снялась для турецкого Elle

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Популярная модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск снялась для обложки сентябрьского номера турецкого глянцевого журнала Elle.

Первые эффектные снимки фотосессии для турецкого глянца Эльза опубликовала на своей странице в Instagram. Автором горячих фотографий стал фотограф Эмре Унал. Образ звезды создавала профессиональная международная команда стилистов и визажистов.

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За волосы Госк отвечал Benoit Moeyaert, который делает прически многим знаменитостям. Для фотосессии девушке, которая в жизни имеет короткое каре, сделали роскошные длинные волосы. Стоит отметить искусно выполненный макияж в нюдовых оттенках, который лишь подчеркивает естественную красоту Эльзы и ее симметричное лицо.

Почти во всех образах ЭльзаХоск выглядит смело и провокационно. Модель сменила несколько "аутфитов": от прозрачного топа с цепями до кожаной куртки.


Эльза Хоск / Instagram / @emreunalstudio


Эльза Хоск / Instagram / @emreunalstudio


Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa


Эльза Хоск / Instagram / @emreunalstudio

Смотрите больше фото: Эльза Хоск снялась для турецкого Elle

Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Новости Турции Новости LifeStyle Мода Эльза Хоск
Источник: LifeStyle 24
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