С чем носить белые джинсы летом: пример Мелании Трамп

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп / www.gettyimages.com

Американская президентская чета вернулась из Франции, где был саммит G7, назад в Вашингтон. В городе Биарриц накануне первая леди США Мелания Трамп смогла поразить всех роскошным образом в красном платье Alexander McQueen.

А в Вашингтоне Мелания Трамп попала в объективы папарацци в стильном сasual-образе. Известно, что первая леди США имеет изысканный вкус на одежду и славится любовью к моде и трендам.

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Для выхода жена Дональда Трампа примерила лаконичные белые джинсы, которые она соединила с балетками в тон и темно-синей блузкой для контраста. Добавим, что бывшая модель часто выбирает простые и классические рубашки для дневных выходов, которые она надевает с эффектными аксессуарами.

Завершили "аутфит" Мелании белая сумка от Hermes Birkin, цена на которую может достигать 13 тысяч евро. Идеальная укладка волос и солнцезащитные черные очки дополнили ее стильный look.

Дональд і Меланія Трамп
Дональд и Мелания Трамп / Getty Images

Дональд і Меланія Трамп
Дональд и Мелания Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости США Стиль и мода Меланья Трамп
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