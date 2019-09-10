С чем носить белый жакет: бюджетная идея от королевы Испании Летиции – фото

Экс-журналистка и испанская королева Летиция в течение последних лет является неофициальной иконой стиля в Испании. Во вторник, 10 сентября, жена Филиппа VI приняла участие в форуме, посвященном обсуждению в СМИ вопросов инвалидности.

Для официального мероприятия 46-летняя испанская королева примерила черное платье миди в мелкий белый звездный принт с кружевом.

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Свой "аутфит" Летиция дополнила белым удлиненным жакетом Carolina Herrera и черными туфлями-лодочками на каблуке. Для яркого образа экс-журналистка подобрала черно-белый клатч и лаконичные серьги.

Королева Испании часто выходит в свет в одежде демократичных марок, которые может купить любая модница с небезграничным бюджетом. Из-за скромности народ полюбил Летицию и охотно может повторить ее look.

Для форума жена Филиппа VI примерила платье из коллекции Poete, которое сейчас со скидкой стоит 20 евро (около 550 гривен). Следовательно Летиция в очередной раз продемонстрировала, что не ценник на одежде делает женщину королевой.



Королева Испании Летиция / Getty Images



Королева Испании Летиция / Getty Images