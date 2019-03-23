С чем носить кюлоты: пример испанской королевы Летиции

Любовь к кюлотам быстро пришла в сердца многих модниц, которые комбинируют их в зависимости от события – на прогулку, свидание, или даже одевают их на красную дорожку. Испанская королева Летиция подготовила яркий образ для публичного выхода в компании своего мужа короля Филиппа VI.

Так, для мероприятия в мадридском дворце Эль-Пардо, которое связано с развитием науки в стране, бывшая журналистка Летиция надела кюлоты и топ от Hugo Boss красного цвета.

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Дополнили образ испанской королевы черные лодочки на высоких каблуках от Magrit и аккуратные серьги от Chanel.

Королева часто готовит образы именно в красных оттенках. Сolor look – использование в одном образе одежды, обуви и аксессуаров одного цвета, которые совпадают по оттенку. Добавим, что жена короля Испании Филиппа VI не боится экспериментировать с цветами и фактурами и каждый ее выход очаровывает стильными сочетаниями.

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