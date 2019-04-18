С чем носить классические брюки: два эффектных примера королевы Иордании

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Королева Иордании Рания
Королева Иордании Рания / Instagram / @queenrania

Королевская семья Иордании привлекает большое внимание СМИ. Все потому, что Ее Величество с легкостью задает моду на одежду и демонстрирует элегантные образы. На днях королева Рания засветила новинки своего гардероба, использовав классические брюки.

Широкие штаны становятся все более популярными в мире. Знаменитые красавицы все чаще их надевают для публичных выходов. К числу модниц присоединилась и королева Иордании Рания. Для официальных встреч она выбрала широкие штаны и создала два кардинально разные образы.

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Так, в офис компании Crystel королева Рания пришла в клешах с завышенной талией. которые дополнила розовой блузкой. Тоненький пояс, туфли-лодочки и оригинальная сумка с широкой ручкой завершили стильный образ Ее Величества. Иорданская королева сделала волнистые волосы, что придало виду романтичности и нежности.

Королева Ранія на офіційній зустрічі
Королева Рания на официальной встречи/ Instagram / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Иордании / Instagram / @queenrania

А вот во время визита к музыкантам из Джабал Аль-Лувейбде королева продемонстрировала гораздо более яркий образ. Рания предстала перед общественностью в черных классических брюках, белой майке и насыщенно-красном жакете. Черные туфли-лодочки и легкий макияж завершили ее стильный look.

Стоит отметить, что оба образа королевы Рании были роскошными. А Ее Величество в очередной раз сумела доказать, что классические наряды могут выглядеть элегантно и эффектно.

Королева Йорданії поспілкувалась із музикантами
Королева Иордании пообщалась с музыкантами / Instagram / @queenrania

Королева Ранія
Королева Рания / Instagram / @queenrania

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Иордания Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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