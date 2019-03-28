С чем носить неоновый жакет: стильная идея от жены Джастина Бибера

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Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер / Коллаж LifeStyle 24

Популярный американский певец Джастин Бибер, который на днях объявил о паузе в музыкальный карьере, прогулялся вместе со своей женой моделью Хейли Бибер (девичья фамилия – Болдуин) в районе Беверли-Хиллз. Пара попала в объективы папарацци.

Для прогулки Хейли подготовила яркий образ, используя в нем один из последних трендов.

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Модель надела короткое черное платье и oversize жакет неонового зеленого цвета. Завершили образ девушки белые кроссовки.

 

Джастин появился на публике в комфортной одежде – удобные брюки, клетчатая рубашка, черная парка и кроссовки Yeezy 500.

 

Почему Джастин Бибер ушел со сцены?
Певец заявил в социальных сетях, что не может заниматься музыкой из-за серьезных проблем, появившихся еще в детстве. Также он признался, что готов "развалиться на части". Он подчеркнул, что гастролировал все подростковые годы, и после 20 понял, что был несчастлив в последнем туре. Бибер добавил, что музыка важна для него, но "ничто не может быть важнее семьи и здоровья".

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Хейли Болдуин Джастин Бибер
Источник: LifeStyle 24
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