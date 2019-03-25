С чем носить пальто цвета фуксии: стильный пример Дженнифер Лопес

После новости о помолвке популярной певицы Дженнифер Лопес и ее возлюбленного Алекса Родригеса пользователи в сети стали все больше следить за совместными выходами будущих супругов.

На днях папарацци сфотографировали знаменитость, которая прогуливалась на одной из улиц Нью-Йорка со своим возлюбленным.

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Для повседневного выхода Дженнифер выбрала яркое пальто розового цвета, которое она надела поверх черной водолазки и лосин. Завершили образ певицы солнцезащитные очки, белые кроссовки Alexander McQueen и черная сумка Hermes.

На прогулке Лопес не скрывала чувств к Алексу Родригесу. Поэтому пара выглядела счастливой и наслаждалась компанией друг друга.