С чем носить платье мятного цвета: пример Иванки Трамп

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Джаред Кушнер с женой Иванкой Трамп
Джаред Кушнер с женой Иванкой Трамп / Instagram / @ivankatrump

Тренды меняются каждый сезон, а стиль существует вне времени. Так, мятный цвет был на пике своей популярности летом 2012 и 2017 годах. Это можно проследить в исследовании самых модных цветов каждого сезона института Pantone. Однако дочь президента США Иванка Трамп, которую считают иконой стиля, еще раз подтверждает, что можно выглядеть сногсшибательно и без указаний относительно модных тенденций

Новые снимки Иванка опубликовала на своей странице в Instagram. Дочь Трампа стала гостьей церемонии Интернет-ассоциации США, на которой она получила награду Internet Freedom Award.

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Для выхода она надела мятное длинное платье с объемными рукавами. Дополнили образ Иванки бирюзовая брошь и белые туфли-лодочки на каблуках. Завершением элегантного look стали укладка с легкими локонами и дневной макияж.

Вместе со старшей дочерью Дональда Трампа был ее муж Джаред Кушнер и ребенок Иванки Арабелла.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
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