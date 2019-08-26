С чем сочетать кофту в белый горох: стильно демонстрирует королева Летиция

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Королева Летиция
Королева Летиция / Getty Images

Изящная королева Летиция – образец для подражания не только для испанцев, но и для жителей других стран, ведь ее стиль – это сочетание современных трендов со скромностью и королевской изысканностью. Поэтому очередной выход Ее Величества стоит запомнить всем модницам, ведь горох, брюки-бананы и пиджаки – до сих пор в моде.

Жена Филиппа VI отлично продемонстрировала, как совместить несколько сезонных трендов между собой, не переборщив в их использовании. Более того, королева Испании всегда должна иметь сдержанный вид, тем более, если она посещает своего свекра, бывшего короля Испании Хуана Карлоса.

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На днях отец Филиппа VI перенес сложную операцию на сердце, поэтому молодая королевская чета в очередной раз прибыла в больницу, чтобы его навестить.

Так, у дверей госпиталя королева Летиция и ее муж согласилась пообщаться с журналистами, ответив на несколько вопросов. Перед камерами Ее Величество предстала в образе, который принято называть одним из самых удачных – белый верх, черный низ. На ней были темные штаны, которые получили название "бананы" из-за широкого фасона штанины, а также белый пиджак, из-под которого выглядывала кофта в горох. Образ дополнили туфли "на низком ходу", тонкий пояс и массивная сумка, которую она держала в руке.

Королева Летиція
Королева Летиция и Филип VI / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images 

 

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Теги: Королівська сім'я LifeStyle Стиль и мода Летиция, королева Испании
Источник: LifeStyle 24
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