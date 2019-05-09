С цветочным принтом: Виктория Бекхэм показала летний образ

Британский дизайнер Виктория Бекхэм очаровала поклонников своего бренда новой коллекцией, в которой фигурируют не только базовые цвета, но и яркие принты. Как носить и с чем сочетать цветочный костюм решила показать сама Виктория, продемонстрировав стильный образ на улицах Нью-Йорка.

Так, Виктория Бекхэм примерила брюки собственного бренда и удлиненное пальто из легкой ткани с цветочным принтом.

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Под такой костюм дизайнер надела бежевый низ и серебристые лодочки на высоких каблуках. Неожиданным выбором было завершить образ клатчем мятного цвета, а также солнцезащитными очками и аккуратной укладкой.

На своей странице в Instagram-Stories Виктория передала привет поклонникам из Нью-Йорка и отмечала, что это ее любимый цветочный look на лето.



Виктория Бекхэм / Instagram-Stories / @victoriabeckham



Виктория Бекхэм / Instagram / @hollywoodlifenewsc



Виктория Бекхэм / Instagram / @hollywoodlifenewsc