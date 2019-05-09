С детским боди и игрушками: как встретили принца Гарри в Нидерландах в статусе папы

Принц Гарри, который стал впервые отцом 6 мая, приехал в Нидерланды через три дня после родов Меган Маркл, чтобы посетить ежегодные спортивные соревнования "Игры непобеждённых" (Invictus Games).

Открытие спортивного события было запланировано на 8 и 9 мая 2019 года. Перед этим принц Гарри публично сообщил общественности, что поедет в Нидерланды с 2-дневным визитом, но впоследствии заявил, что планы изменились и не приехал. Как стало известно, причиной стали роды его жены Меган Маркл, которая 6 мая родила первенца – мальчика Арчи Харрисона.

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Через три дня после родов герцогини Сассекской таки приехал в Нидерланды, где его ожидали подарки для новорожденного малыша от поклонников.

"Игры непобеждённых" – международные соревнования, основанные принцем Гарри в 2014 году. В мероприятии принимают участие исключительно военнослужащие и ветераны, которые были ранены во время службы. Соревнования проводятся в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребля в зале

Одними из сюрпризов для маленького Арчи стал боди с надписью "Игры непобеждённых" (Invictus Games) и мягкий кубик с нарисованными кроликами. Принц Гарри был приятно удивлен и выглядел очень счастливым после пополнения в семье.

Принц Гарри / Getty Images / i-Images



Принц Гарри / AP



Принц Гарри / Getty Images