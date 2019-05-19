С длинным шлейфом и глубоким декольте: модель Изабели Фонтана надела яркое платье в Каннах

35-летняя популярная бразильская модель и "ангел" Viсtоriа's Secret Изабели Фонтана в субботу, 18 мая, посетила премьеру фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша,

Так, на красную дорожку в рамках Каннского кинофестиваля бразильская супермодель вышла в чрезвычайном золотисто-фиолетовом платье из коллекции Ali Younes весна-лето 2019.

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Платье с длинным шлейфом и глубоким декольте стало, как молния на событии, ведь благодаря яркому образу Изабели сразу привлекла внимание всех гостей и фотографов.

Завершили look Фонтаны золотые блестящие босоножки на высоких каблуках от Giuseppe Zanotti и бриллиантовое колье с золотыми вставками.



Изабели Фонтана / Getty Images



Изабели Фонтана / Getty Images



Изабели Фонтана / Getty Images