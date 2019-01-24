С длинными волосами и бородой: Мэттью Макконахи кардинально сменил имидж в новой комедии

Голливудский красавец Мэттью Макконахи – один из тех актеров, который не боится менять имидж ради роли. Он мастерски перевоплощался в защитника и нарушителя законов, неисправимого романтика и мужа, который не верит в брак. Каждый раз Мэттью Макконахи менял свой имидж.

На этот раз голливудский актер решил триумфально вернуться к комедийному жанру. Мэттью Макконахи сыграл одну из главных ролей в фильме "The Beach Bum", режиссером которого является Хармони Корин.

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Перед зрителями он предстанет в образе хиппи. Меттю Макконахи отрастил длинные волосы, которые от природы у него волнистые. Небольшая борода и яркие костюмы добавят киноленте юмора.



Мэттью Макконахи / Кадры из трейлера



Голливудский актер Мэттью Макконахи в комедийной роли / Кадры из трейлера



Мэттью Макконахи сменил имидж для фильма / Кадры из трейлера

По сюжету комедии "The Beach Bum", персонаж Мэттью Макконахи пытается написать собственную книгу стихов. Однако мужчина всегда попадает в забавные приключения, которые в конце концов пытается решить. Неординарную историю Мэттью Макконахи помогли воплотить Айла Фишер, Зак Эфрон, Стефания Оуэн и другие актеры. Премьера комедии запланирована на март 2019 года.

Комедия "The Beach Bum": смотрите видео трейлеру