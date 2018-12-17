17 декабря отмечают День Святой Варвары Великомученицы. В этот день поздравления принимают все представительницы женского рода с именем Варвара. Поздравления с Днем Варвары – читайте далее.

Святая Варвара – уроженка города Илиополь, что в Малой Азии. Мать девочки рано умерла, и она осталась на воспитании с отцом-язычником. Когда он узнал о христианских наклонностях своей дочери, отец отдал ее на усмотрение местной власти, после чего она подвергла девушку жестоким пыткам.

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После длительных пыток Варвара проснулась на следующее утро без единой раны на теле. Рассвирепев, император Максимилиан приказал ее отцу убить дочь мечом. Следовательно, великомученица Варвара, не отрекшись от своих убеждений, умерла от руки некогда любящего отца.

Поздравления с Днем Святой Варвары в прозе

Поздравляю с Днем святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и настоящего счастья жизни.

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В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть ее имя, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.