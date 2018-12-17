День Святой Варвары: лучшие поздравления в прозе и стихах
17 декабря отмечают День Святой Варвары Великомученицы. В этот день поздравления принимают все представительницы женского рода с именем Варвара. Поздравления с Днем Варвары – читайте далее.
Святая Варвара – уроженка города Илиополь, что в Малой Азии. Мать девочки рано умерла, и она осталась на воспитании с отцом-язычником. Когда он узнал о христианских наклонностях своей дочери, отец отдал ее на усмотрение местной власти, после чего она подвергла девушку жестоким пыткам.
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После длительных пыток Варвара проснулась на следующее утро без единой раны на теле. Рассвирепев, император Максимилиан приказал ее отцу убить дочь мечом. Следовательно, великомученица Варвара, не отрекшись от своих убеждений, умерла от руки некогда любящего отца.
Поздравления с Днем Святой Варвары в прозе
Поздравляю с Днем святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и настоящего счастья жизни.
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В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть ее имя, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.
С Днем ангела Варвары – поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть Святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда все получается без каких-либо сомнений, предрассудков и потерь.
Поздравления с Днем Святой Варвары в стихах
Твоє ім’я – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Поздравления с Днем ангела Варвары – поздравления в стихах
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел покровитель!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
***
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.