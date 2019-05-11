День матери: поздравления для самых дорогих

День матери в Украине ежегодно отмечается на второе воскресенье мая. В 2019 году этот день приходится на 13 мая. Не забудьте поздравить маму с праздником! В нашем материале вы найдете поздравления ко дню матери в стихах и прозе на украинском языке.

Помните, что самое важное для мамы – ваше внимание и забота. Проведите День матери в семейном кругу, без лишних забот и проблем, это будет лучшим подарком.

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Поздравление с Днем матери в стихах на украинском языке

Я так хочу, чтоб мама улыбалась,

Чтоб в жизни не грустила никогда,

Чтобы всегда тебе все удавалось,

Чтоб не узнала ты, что есть беда.

В день матери, любимая, желаю,

Чтоб ты осталась навсегда такой!

Тебе я эти строки посвящаю –

Прекрасной маме, нежной и родной!

***

С днем матери спешим поздравить всех,

Кого зовут прекрасным словом “мама”.

Пусть в жизни вам сопутствует успех,

Поклон вам, уважение и слава!

Пусть ваши исполняются мечты,

И дарят вам улыбки дети снова.

Вы – гордость нашей доблестной страны,

Любимы будьте, счастливы, здоровы!

***

С днем матери я поздравляю

Всех женщин на этой Земле!

Любви им большой пожелаю,

Пусть солнце искрится в окне!

Пусть легкими будут дороги,

Не сложными будут пути,

Чтоб все их смогли вы проехать,

А если вдруг нужно – пройти!

Надежды, и веры, и счастья,

Чтоб помнили дети о вас,

Всегда: и сегодня, и завтра

Великое множество раз!



Поздравление с Днем матери 2019

С днем матери тебя, подруга дорогая,

Для многих матерей – ты правильный пример,

И в этот день тебе я искренне желаю,

Чтоб не было забот, чтоб не было проблем.

Пусть, радуя тебя, детишки подрастают,

Пусть каждый новый день добро тебе несет,

Пускай тебя мечты по жизни вдохновляют,

Пускай тебя любовь заманчиво зовет!

***

Ты как солнца яркий лучик,

Даришь радость и тепло.

Никого нет в мире лучше,

Как с тобой мне повезло!

Этим утром поздравляю

Я с днем матери тебя.

Счастья, радости желаю,

Нежно, искренне любя!

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***

Глаза впервые открывая,

Я вижу лишь тебя одну.

Ты лучше всех — я это знаю.

И знаю даже почему.

Желаю в этот праздник светлый

Не думать о годах былых —

Они, согласно всем приметам,

Богатство. Береги ты их.

Пусть посетят тебя удача

И доброта родных людей.

Да и не может быть иначе

С любимой мамочкой моей!

***

Благодарю тебя, моя родная,

За то, что подарила жизни свет.

И по ночам порой не досыпая,

Заботой окружала много лет.

Как выразить словами всё, не знаю,

Ведь слов таких, похоже, в мире нет.

С днем матери тебя я поздравляю,

Желаю светлых дней тебе вовек!

***

С днем матери вас поздравляю!

Желаю любви и тепла,

Чтоб дети ценили заботу,

Внимание дарили всегда!

Чтоб дом был окутан надеждой,

Чтоб в нем воцарился уют,

Чтоб каждый сосед был наслышан:

Здесь добрые люди живут!

Еще пожелаю вам счастья,

Хороших друзей и коллег,

Желаю удачи, здоровья,

Хороший вы наш человек!

***

Сегодня праздник у моей мамули,

День матери вновь празднует страна.

Хочу, чтоб беды навсегда уснули,

И в дом не приходили никогда.

Прости меня за все мои обиды,

Ведь очень сильно я тебя люблю.

Желаю горя никогда не видеть,

Всё лучшее сейчас тебе дарю!

***

Сегодня праздник у моей мамули,

День матери вновь празднует страна.

Хочу, чтоб беды навсегда уснули,

И в дом не приходили никогда.

Прости меня за все мои обиды,

Ведь очень сильно я тебя люблю.

Желаю горя никогда не видеть,

Всё лучшее сейчас тебе дарю!

***

День особенный сегодня,

К нему готовились не зря,

День Матери — святой Мадонны

Заполнил все наши сердца.

Тебя, мамуля, поздравляем,

Желаем счастья много лет,

Чтобы всегда ты улыбалась,

Чтоб ярок солнца был рассвет.

Тебе мы радости подарим,

Заполним ею каждый миг.

Всегда мы будем с тобою рядом,

Чтоб мрак вдруг в душу не проник.

***

Много дат в году хороших,

Но красивей не сыскать,

Календарь нас призывает

Вновь день мамы отмечать!

Это повод, мамочка,

Чтоб тебе сказать,

Как тебя люблю я,

И счастья пожелать!

Не грусти, не унывай,

Больше улыбайся,

Слезкам воли не давай

Цели добивайся!

Будь красивой, молодой

Не болей простудой!

Обещаю, огорчать

Никогда не буду!

***

Как маму можно не любить?

Ведь никого же нет роднее!

Ведь ты дала возможность жить

И сделала меня сильнее.

Мамуля, с праздником тебя!

Здоровья, счастья и удачи,

И если что не так, прости меня,

Ты для меня так много значишь!

***

В день матери за всё благодарю:

За ласку рук, заботы и тревоги,

За этот мир, прекрасную зарю

И первый шаг по жизненной дороге,

За нежность, безграничную любовь,

За добрые слова и за терпенье.

Спасибо, – говорю я вновь и вновь,

Ты – ангел мой, вне всякого сомненья.

Пусть будет в твоей жизни лишь добро,

Над головой пусть солнце ярко светит!

Ты есть – и на душе моей тепло,

Моя единственная, лучшая на свете!

Поздравления с Днем матери в прозе

Мамулечка! Прими мои поздравления в День матери. У меня не хватает нежных слов, чтобы выразить всю свою любовь к тебе. Ты самый близкий и дорогой человек для меня, который всегда поддержит в трудную минуту и разделит радость. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья и успехов в делах!

***

Сегодня хороший денек и я хочу тебя поздравить с днем матери! Мама, ты для меня как лучик солнышка – светишь мне всегда и поддерживаешь в трудные минуты. Хочу пожелать тебе чистого неба, яркого солнца, счастья, а главное будь здорова!



Поздравления с Днем матери 2019

Дорогая, прими мои поздравления в День матери. Ты подарила жизнь нашему сыну (дочери), ты самая лучшая мама на всем свете. Ты самая заботливая, нежная, твои руки согревают, а глаза излучают счастье. Оставайся же такой всегда, я тебя очень люблю. С праздником, родная!

***

Нет на свете для меня никого дороже, мамочка, ты самый важный человек! Я тебя сердечно поздравляю с днем матери. Живи долго-долго и не болей, всего тебе доброго хорошего и пусть твои дни украшают радость и счастье!

***

Дорогая доченька, от всей души поздравляю тебя с Днем матери. Совсем недавно ты сама была ребенком и играла в дочки-матери, а сейчас ты стала ответственной, любящей, заботливой, нежной мамочкой. Хочу пожелать тебе огромного счастья и радости. С праздником, любимая!

***

Доченька, ты знаешь, что быть мамой очень ответственный труд. Необходимо во время сменить памперс, покормить, покупать малыша. Но ты уже привыкла к этим делам. Поэтому я тебе желаю не забывать свои навыки и стать мамой во второй раз. С Днём матери, дорогая!

***

День матери — светлый и прекрасный праздник, в который мы все спешим обнять тех, для кого мы, даже будучи взрослыми с сединой, всегда останемся малышами, которых мама всегда обогреет и приголубит… Я поздравляю тебя, милая мамочка! Ты у меня самая родная на всем белом свете! Пусть твоя жизнь будет долгой и прекрасной!

24 Канал поздравляет всех матерей с праздником! Будьте счастливы и здоровы!