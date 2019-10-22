С днем рождения, Ким Кардашян: как поздравляли звезду Instagram родные и лучшие друзья

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Вчера, 21 октября, светская львица Ким Кардашян отпраздновала 39 лет. В своем инстаграме звезда реалити-шоу поблагодарила за все поздравления и удовлетворила любопытство подписчиков, заявив, что провела этот день в кругу семьи и ближайших друзей.

По словам Ким Кардашян в инстаграме, самый фантастический подарок она получила от своего мужа. Канье Уэст пожертвовал один миллион долларов любимой благотворительной организации Ким, которая помогает осуществить тюремную реформу. На какие же поздравления раскошелилось звездное окружение любимицы миллионов?

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Американский женский журнал Vogue подчеркнул, что матери четырех детей есть чем гордиться в свои 39. Среди многочисленных достижений Ким глянец отметил очаровательную семью, известное телешоу, начало юридической карьеры и любовь аудитории за постоянную работу над собой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

 

Мать Ким Кардашян Крис Дженнер опубликовала в своем инстаграме детское фото звезды, дополнив его трогательным текстом. "С днем рождения, моя прекрасная дочь. Ты сила природы. Ты невероятная дочь, мама, жена, подруга и сестра. Спасибо за то, что освещаешь своим ярким светом всех, кого любишь. Ты добрая, щедрая и сострадательная, и я так горжусь удивительной женщиной, в которую ты превратилась".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner)

 

Старшая из сестер Кардашян Кортни тоже поделилась с миром архивным фото со своей младшей сестрой.

 

В то время сестра Ким Кайли Дженнер отметила Ким за заботу, поддержку, внимание и любовь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

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А сестра Хлои Кардашян призналась: "Ты умеешь освещать путь другим людям. У тебя всегда была какая-то особая энергия, внутренний магнетизм. Тебе удается вдохновлять других людей и помогать им становиться лучшей версией себя".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Американская фотомодель Пэрис Хилтон, у которой Ким в свое время была ассистенткой, тоже присоединилась к поздравлениям, хоть и не таким красноречивым. "С Днем рождения, Ким Кардашян! Посылаю тебе много любви в твой особенный день, потрясающая именинница", – написала Пэрис под совместным фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Канадская модель Винни Гарлоу назвала Ким живой легендой и поблагодарила за жизненные и бизнес-советы, которые стали для нее своеобразным благословением. Винни Харлоу вспомнила и о первом знакомстве, когда Ким случайно позвонила ей. Когда-то еще 16-летняя поклонница сейчас имеет общую коллекцию косметики со своим кумиром – KKW x WINNIE Collab.

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Винни Харлоу Канье Вест Кайли Дженнер Кортни Кардашян Хлои Кардашян Пэрис Хилтон Звездные дни рождения Ким Кардашян
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