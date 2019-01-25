Татьянин день: поздравления в прозе и стихах
25 января все женщины под именем Татьяна отмечают свой День Ангела по украинскому церковному календарю. Предлагаем тексты искренних поздравлений в Татьянин день в стихах на украинском языке, которые можно написать в смс-сообщениях, в социальных сетях или поздравить лично.
Сохраняйте лучшие поздравления в стихах в День Ангела Татьяны, чтобы поздравить каждую девушку и женщину, которая вам близка.
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Поздравления с днем Ангела Татьяны в прозе
Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши! Поздравляю вас с вашим днем ангела! Желаю вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная Татьяна – покровительница студентов, поэтому хочется поздравить и их тоже! И пожелать ценить молодость, не терять время и заниматься только любимым делом, найти свой путь в жизни и самореализоваться. Желаю здоровья, любви и удачи!
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Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.
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Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю, чтобы святая покровительница всегда хранила тебя и оберегала. Пусть твоя жизнь устроится наилучшим образом и принесет много радости. Любви тебе, очарования, успехов, удачи, побед и достижений!
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Поздравляю с Днем Татьяны и от чистого сердца желаю, чтобы в жизни все печали заметали снежные метели, а душевную грусть смывали проливные дожди, чтобы яркие лучи солнца дарили вдохновение, а легкое касание ветерка заставляло чувствовать себя свободной, чтобы на пути не было препятствий и ошибок, чтобы в сердце с каждым днем расцветала любовь.
Поздравления с днем Ангела Татьяны в стихах
Прими, Татьяна, поздравленья,
И пожелания чудес.
Пусть будет лучшим настроенье,
В глазах – от радости лишь блеск.
Пусть будет каждый день счастливым,
И яркими все впечатления,
Лови по жизни перспективы,
И только лучшие мгновенья.
***
Я желаю Вам, Татьяна,
Денег – полные карманы.
Океан большого счастья,
С мужем Вам – любви и страсти.
На работе отличиться
И поймать удачи птицу,
Все раскрыть свои таланты,
Получить подарок с бантом:
Тот, что очень долго ждете,
Тот, что Вас в восторг приводит.
И не думайте о грустном.
Крепких нервов, добрых чувств Вам!
***
Пусть эти строки греют твою душу
И сбудется желаемое в них,
Будь счастлива, как никогда, Танюша,
И этим счастьем одари других!
Пусть все, что даришь безвозмездно людям,
Вернется, приумножившись вдвойне,
Пусть все, чего желаешь – рядом будет,
Как в сказочном, волшебном, добром сне!