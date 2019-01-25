Татьянин день: поздравления в прозе и стихах

25 января все женщины под именем Татьяна отмечают свой День Ангела по украинскому церковному календарю. Предлагаем тексты искренних поздравлений в Татьянин день в стихах на украинском языке, которые можно написать в смс-сообщениях, в социальных сетях или поздравить лично.

Сохраняйте лучшие поздравления в стихах в День Ангела Татьяны, чтобы поздравить каждую девушку и женщину, которая вам близка.

Читайте также: Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове

Поздравления с днем Ангела Татьяны в прозе

Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши! Поздравляю вас с вашим днем ангела! Желаю вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная Татьяна – покровительница студентов, поэтому хочется поздравить и их тоже! И пожелать ценить молодость, не терять время и заниматься только любимым делом, найти свой путь в жизни и самореализоваться. Желаю здоровья, любви и удачи!

***

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

***

Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю, чтобы святая покровительница всегда хранила тебя и оберегала. Пусть твоя жизнь устроится наилучшим образом и принесет много радости. Любви тебе, очарования, успехов, удачи, побед и достижений!

***

Поздравляю с Днем Татьяны и от чистого сердца желаю, чтобы в жизни все печали заметали снежные метели, а душевную грусть смывали проливные дожди, чтобы яркие лучи солнца дарили вдохновение, а легкое касание ветерка заставляло чувствовать себя свободной, чтобы на пути не было препятствий и ошибок, чтобы в сердце с каждым днем расцветала любовь.

Поздравления с днем Ангела Татьяны в стихах

Прими, Татьяна, поздравленья,

И пожелания чудес.

Пусть будет лучшим настроенье,

В глазах – от радости лишь блеск.



Пусть будет каждый день счастливым,

И яркими все впечатления,

Лови по жизни перспективы,

И только лучшие мгновенья.

***

Я желаю Вам, Татьяна,

Денег – полные карманы.

Океан большого счастья,

С мужем Вам – любви и страсти.



На работе отличиться

И поймать удачи птицу,

Все раскрыть свои таланты,

Получить подарок с бантом:



Тот, что очень долго ждете,

Тот, что Вас в восторг приводит.

И не думайте о грустном.

Крепких нервов, добрых чувств Вам!

***

Пусть эти строки греют твою душу

И сбудется желаемое в них,

Будь счастлива, как никогда, Танюша,

И этим счастьем одари других!



Пусть все, что даришь безвозмездно людям,

Вернется, приумножившись вдвойне,

Пусть все, чего желаешь – рядом будет,

Как в сказочном, волшебном, добром сне!