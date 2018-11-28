С другим мужчиной: в сети появилось неожиданное фото Меган Маркл

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.in

Герцогиня Сассекская находится в сладком ожидании своего первенца, который родится уже весной. С мужем принцем Гарри у нее все замечательно, но "покой" СМИ нарушила архивная фотография, на которой Меган Маркл зафиксировали с другим мужчиной.

Об этом сообщается на TMZ.

Как оказалось, помимо первого брака с Тревором Энгельсоном и до королевской свадьбы с британским принцем Гарри, у Меган Маркл был роман с канадским звездным шеф-поваром Кори Витиелло. Архивная фотография была сделана в ресторане Торонто в мае 2016 года, – ровно за 2 года до свадьбы с ее сегодняшним избранником.

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Меган Маркл
Меган Маркли ее экс-бойфренд Кори Витиелло / TMZ

На фото счастливая Меган Маркл сидит на коленях у экс-бойфренда в белом платье, крепко обнимая Кори за шею, а тот целует ее в щеку. Из-за разногласий пара впоследствии разошлась. Однако теперь счастливая супружеская жизнь есть не только у герцогини Сассекской, – сейчас у Кори Витиелло есть жена и ребенок. У первого мужа Меган – Тревора Энгельсона, с которым она прожила в браке два года, также все хорошо – в 2018 году он женился на диетологе Трейси Курланд.

Сегодня же Меган Маркл находится в счастливом браке с принцем Гарри – 19 ноября они отметили 7 месяцев супружеской жизни. Пара часто вместе ездит в официальные туры, а также посещает светские мероприятия, постоянно проявляя друг к другу романтические чувства.

​Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Напомним, что во время первого дня австралийского тура, 15 октября, Кенсингтонский дворец сообщил, что Меган Маркл беременна от принца Гарри первенцем. Сейчас женщина находится на 5-6 месяце беременности и первенца следует ожидать весной 2019 года. Букмекеры уже делают ставки, какое же имя выберет супружеская пара для первого совместного ребенка, а художники даже создают приблизительные картины, как будет выглядеть их малыш.

Теги: Звездные романы Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle
Источник: Lifestyle
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