С ирокезом и бородой: актер Киану Ривз шокировал сменой имиджа

Голливудский актер Киану Ривз продолжает поражать поклонников неожиданными перевоплощениями для съемок. На днях папарацци сфотографировали звезду на съемочной площадке в Новом Орлеане.

Как известно, 54-летний Киану Ривз подписал контракт на новый проект и стал главной звездой будущего фильма "Невероятные приключения Билла и Теда" (Bill & ted's Excellent Adventure). На съемочной площадке научно-фантастической комедии уже кипит работа, а голливудский актер примерил непривычный для себя образ.

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В сети появились фото, на которых видно, что Киану Ривз сделал ирокез и большую бороду. Актер шел из своей гримерки в приталенных штанах и закатанной вверх кофте. Такой образ подчеркнул далеко не идеальную форму голливудского красавца.

Сторонники в сети сначала не могли узнать своего кумира в этом образе, однако убеждены, что Киану Ривз будет потрясающим в новой киноленте.

Актер не впервые участвует в этом проекте. Ранее Киану Ривз сыграл Теда в серии "Невероятные приключения Билла и Теда" 1989 года. Через 2 года он появился во второй части киноленты. По сюжету фильмов, калифорнийские школьники Билл и Тед должны сделать доклад об исторических личностях, чтобы таки закончить школу и создать собственную рок-группу. Помогает им в этом Руфус – посланник из будущего, который имеет машину времени. Школьники отправляются в забавное путешествие, где знакомятся не с одной исторической фигурой. Новые приключения Билла и Теда презентуют в 2020 году.