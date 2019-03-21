С кем останется несовершеннолетняя дочь Юлии Началовой после ее смерти: детали

Во время похорон Юлии Началовой в Москве сегодня, 21 марта, стало известно, что 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина останется с бабушкой и дедушкой. Второй муж и отец девочки Евгений Алдонин поддерживает предложение.

Об этом сообщила пресс-секретарь Юлии Началовой во время церемонии прощания на Троекуровском кладбище в Москве. Информацию обнародовали в издании "Газета.ру" во время текстовой трансляции похорон певицы.

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Дочь Вера Алдонина, которая жила вместе с Юлией Началовой, после похорон будет жить вместе с родителями покойной певицы – Виктором и Таисией Началова. Бывший муж артистки – футболист Евгений Алдонин – находился в официальном браке с Юлией с 2006 по 2011 год. Он также присутствовал на похоронах своей экс-жены и он не против, чтобы его дочь жила с родителями Юлии Началовой. В ритуальной зале на Троекуровском кладбище кроме друзей и коллег артистки также собрались родные Началовой – сами родители и дочь Вера.



Юлия Началова с дочкой Верой / Instagram / @julianachalova

Юлия Началова также находилась в браке с исполнителем группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским – с 2001 по 2004 год.

Что случилось с Юлией Началовой?​Юлию Началова госпитализирована 11 марта. По предварительной информации, у певицы резко ухудшилось состояние здоровья, а врачи обнаружили красную волчанку, двустороннюю пневмонию, сепсис и гангрену. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за чего у нее начался отек. Юлию Началову ввели в состояние медикаментозной комы. Она умерла 16 марта. Сначала сообщалось, что артистку похоронят 19 марта, но впоследствии похороны перенесли на 21 марта. Российская певица в 2018 году выступала на оккупированном Донецке и в аннексированном Крыму.