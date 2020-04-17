С кем живет солистка группы Go_A: экскурсия по квартире Екатерины Павленко

Солистка одной из самых креативных украинских групп Go_A Екатерина Павленко призналась, с кем живет в съемной квартире в Киеве, и расстроилась после новости об отмене Евровидения-2020.

Победительница национального отбора на Евровидение-2020 специально для программы "Жизнь известных людей", которая транслируется на телеканале "1+1", провела экскурсию по своей квартире. Она показала, где пишет хиты, готовит есть и кто живет вместе с ней в Киеве.

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Екатерина Павленко после победы на Нацотборе переехала в Киев. Она живет в небольшой однокомнатной квартире. Там есть уютная кухня, спальня и место для работы. Синтезатор, который исполнительница приобрела 9 лет назад за 800 гривен, стоит на гладильной доске.

Вместе с Екатериной из Киевской области в столицу переехал ее домашний любимец. Сфинкс с именем Котик.

Девушка поделилась семейной историей и призналась, что с отцом познакомилась, когда ей исполнилось 17 лет.

Мне приходили письма от бабушки и дедушки, а от него нет. Сейчас с папой мы не общаемся. Никто не проявляет инициативу,

– рассказала Екатерина.

Павленко училась в музыкальной школе, но так ее и не закончила. Она говорит, что девушки в хоре ее недолюбливали. Катя из небогатой семьи и не всегда могла позволить купить себе приличную одежду. Постоянно подвергалась травле. Из-за этого и бросила учебу, однако музыку не оставила. Ей предлагали работу в Черниговской филармонии после того, как девушка закончила Нежинское музыкальное училище. Но там ее так и не дождались.

Однажды я остановилась и спросила себя: "Для чего ты это все делаешь?". Тогда решила, что поеду в Киев и стану рок-звездой,

– поделилась артистка.

Для того, чтобы купить электрогитару, Катя пошла работать в МакДональдс. Параллельно училась в университете и из-за нехватки времени не успевала заниматься музыкой. Тогда ей казалось, что мечта стать рок-звездой стала недосягаемой. Однако все изменило одно смс-сообщение.

Я вышла в каморку в МакДональдсе. Достала телефон, куда мне пришло сообщение с текстом: "Добрый день! Хотим предложить вам спеть песню этническим голосом". Оказывается, это была группа Go_A,

– рассказала исполнительница.

Вот так в 2012 году она стала частичкой коллектива, который помог ей осуществить мечту. Что касается отмены Евровидения, то Катя призналась, что даже не успела отреагировать. Девушка говорит, что немного расстроилась, потому что Европа не услышит композицию, над которой они так долго работали.

В следующем году Go_A придется презентовать новую песню. Однако коллектив решил написать пять треков и дать возможность слушателям выбрать ту, которую бы они хотели услышать на конкурсе.

Екатерина Павленко провела экскурсию по своей квартире: смотрите видео онлайн